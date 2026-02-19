Ehemaliger Prinz Andrew festgenommen. Seit Jahrhunderten ist kein Mitglied des britischen Königshauses festgenommen worden. Ihm wird vorgeworfen, vertrauliche Dokumente an Jeffrey Epstein weitergegeben zu haben. König Charles III., Andrews Bruder, spricht den Behörden seine „volle und uneingeschränkte Unterstützung“ bei den Ermittlungen aus. Zum Artikel

EXKLUSIV Der Streit um gestrichene Integrationskurse eskaliert. In der Regierung ist ein Konflikt um die Integrationskurse ausgebrochen. Das Innenministerium will die Kurse eindampfen. Die SPD warnt: Für eine gelungene Integration und ein funktionierendes Migrationssystem seien die Kurse „unverzichtbar“. Zum Artikel

DB Cargo streicht fast jeden zweiten Job. Kahlschlag bei der Frachttochter der Deutschen Bahn: Nur 8000 Stellen von jetzt 14 000 sollen bleiben. Betriebsbedingte Kündigungen sollen aber vermieden werden. Zum Artikel

Südkorea: Ex-Präsident Yoon zu lebenslanger Haft verurteilt Im Dezember 2024 hatte der damalige Präsident Südkoreas überraschend das Kriegsrecht ausgerufen und sein Land damit in eine Staatskrise gestürzt. Vor Gericht wird er schuldig gesprochen, einen Aufstand angeführt zu haben. Zum Artikel

Es spricht viel dafür, dass Trump Iran angreift. Noch laufen diplomatische Gespräche zwischen Iran und den USA, aber die US-Regierung warnt: Präsident Trump könnte schon am Wochenende einen Militärschlag gegen die Islamische Republik befehlen. Zum Artikel

Rückschlag für neues Alzheimer-Mittel. Der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Krankenkassen und Kliniken sieht keinen relevanten Zusatznutzen in dem ersten Medikament, das auf mögliche Ursachen von Alzheimer abzielt. Das könnte das Aus für das Präparat bedeuten. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Olympische Winterspiele

Nach Viertelfinal-Aus: Deutsches Eishockey-Team reist ab. Immerhin bei der Aufarbeitung der Viertelfinalniederlage zeigen die deutschen Eishockeyspieler Geschlossenheit: Doch die Erkenntnis, dass vor allem das Gefälle zwischen NHL- und DEL-Profis im Team zu groß war, kommt zu spät. Zum Artikel

Annika Morgan im Snowboard Slopestyle: „Übelst blöd“. Nach kurzer Enttäuschung über eine verpasste Medaille überwiegt bei der deutschen Snowboarderin Annika Morgan das Positive. Mit ihrer Lockerheit steht sie stellvertretend für eine ganze Sportart. Zum Artikel