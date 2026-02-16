EXKLUSIV Wegen Investor Peter Thiel: Grüne fordern Ablehnung von Pistorius‘ Drohnen-Deal. Im Bundestag wächst der Widerstand gegen den geplanten milliardenschweren Kauf von Kampfdrohnen. Grund ist die Beteiligung des umstrittenen US-Milliardärs Peter Thiel an einem der beiden geplanten Auftragnehmer. Am 25. Februar soll der Haushaltsausschuss des Bundestags die Beschaffung bei zwei Unternehmen im Gesamtwert von bis zu 4,32 Milliarden Euro bewilligen. Das geht aus mehreren als „Verschlusssache“ eingestuften Anträgen des Finanzministeriums hervor, die der Süddeutschen Zeitung vorliegen. Zum Artikel

Rubio in Budapest: Orbán sucht Hilfe bei Trumps Regierung. Ungarns Premier könnte die Wahl im April verlieren. Umso gelegener kommt ihm die Visite von US-Außenminister Rubio und die Hoffnung auf einen weiteren Besucher aus Amerika. Schließlich gilt Ungarn immer noch als Vorbild einer „antiwoken Agenda“. Zum Artikel

Studie: Hunderttausende junge Menschen von Social-Media-Sucht betroffen. Mehr als ein Viertel aller Kinder und Jugendlichen nutzen soziale Medien laut einer neuen Studie in riskantem Ausmaß. Zum Artikel

Russland weist Vorwürfe zu Nawalnys Tod zurück. Zwei Jahre nach dem Tod des Kremlkritikers besuchen zahlreiche Menschen sein Grab in Moskau. Nur der russische Staat habe die Möglichkeit gehabt, Nawalny zu vergiften, hatte Bundesaußenminister Wadephul gesagt. Zum Artikel

Rosenmontagszüge rollen durch närrische Hochburgen. Von Trump über Epstein bis hin zu Merz und Klingbeil bekommen beim Kölner Rosenmontagszug alle was ab. Nur einer fehlt prominent: der Kremlchef. Den übernehmen der Rivale Düsseldorf und Jacques Tilly, der in Russland angeklagt ist. Zum Artikel

Krieg in der Ukraine: 2025 ein Viertel mehr zivile Opfer als im Vorjahr. Pro Angriff erhöhte sich die Zahl der getöteten Zivilisten sogar um 33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Sieben von zehn Opfern starben bei Attacken in Wohngebieten. Zum Liveblog

Weitere wichtige Themen des Tages:

Olympische Winterspiele

Straßer nörgelt: „Wenn das der Genuss von Olympia sein soll …“ Skifahrer Linus Straßer wird Neunter im Slalom und übt Olympia-Kritik. „„Meine komplette Familie ist da, mit Freunden und so weiter. Aber du hast überhaupt keine Interaktion mit irgendwelchen Zuschauern.“, sagt er. Bobfahrer Johannes Lochner liegt mit riesigem Vorsprung auf Rang eins, Eiskunstläufer Ilia Malinin beklagt Online-Hass. Zum Artikel

Deutsche Skispringerinnen bei Olympia: „Es tut sehr, sehr weh.“ Die deutschen Skispringerinnen reisen mit dem Gefühl nach Hause, exakt zum Höhepunkt in ein riesiges Loch gefallen zu sein. Katharina Schmid beendet ihre Karriere als Symbolfigur der Formschwäche. Zum Artikel