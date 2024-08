EXKLUSIV Studie: Sechs große Digitalkonzerne verstoßen gegen EU-Recht. Trotz klarer EU-Regeln versuchen die Internetkonzerne Meta, Alphabet, Microsoft, Apple, Amazon und die Tiktok-Mutter ByteDance einer Studie zufolge, ihre Nutzer zu manipulieren. Dem Verbraucherzentrale Bundesverband zufolge wollen die Tech-Giganten ihre Nutzerinnen dazu bringen, einer Zusammenführung personenbezogener Daten zuzustimmen. Deutschlands oberste Verbraucherschützerin Ramona Pop droht den Unternehmen mit Abmahnungen. Zum Interview (SZ Plus)

USA sagen Israel Unterstützung zu. Bei einem Angriff Irans könne Israel fest mit Verteidigungshilfe durch das US-Militär rechnen. US-Verteidigungsminister Austin habe seinem israelischen Kollegen Gallant "eiserne Unterstützung" bei der Selbstverteidigung zugesichert. US-Präsident Biden spricht mit seinen Sicherheitsberatern über die Lage im Nahen Osten. Zum Nahost-Liveblog

Grüner Minister ruft zu mehr Pragmatismus bei der Migration auf. Der baden-württembergische Finanzminister Bayaz sieht in der Migrationsfrage einen Grund für die schlechten Umfragewerte seiner Partei. Sie müsse sich klarer positionieren, auch bei der Eindämmung irregulärer Migration. Beim Klimawandel will er künftig nicht auf Krisenrhetorik, sondern auf positive Zukunftserzählungen setzen. Zum Interview (SZ Plus)

Freigelassener russischer Oppositioneller wäre gern in Russland geblieben. Die letzten beiden Jahre hat der Politiker Ilja Jaschin im Gefängnis verbracht, nun kam er im Tausch gegen Kriminelle frei und in den Westen. Das sei kein Austausch gewesen, sagt Jaschin in Bonn, sondern eine "gesetzwidrige Ausweisung gegen meinen Willen". Seinen Vorwurf richtet er keineswegs an diejenigen, die ihn befreit haben, sondern an Russlands Präsident Putin. Zum Artikel (SZ Plus)

Olympische Spiele

Noah Lyles gewinnt Gold über 100 Meter. Der US-Sprinter ist der neue schnellste Mann der Welt: Mit einem spektakulären Finish siegt er in 9,784 Sekunden vor Kishane Thompson aus Jamaika, der nur um fünf Tausendstelsekunden geschlagen wird. Es ist die knappste Entscheidung der bisherigen Olympia-Geschichte. Bronze geht an Fred Kerley aus den USA. Zum Artikel

Belgien verzichtet wegen Bakterienerkrankung auf Triathlon-Staffel. Die nun erkrankte Athletin Claire Michel war im Einzel in der Seine geschwommen, wo der Wettbewerb wegen der schlechten Wasserqualität auf der Kippe stand. Zum Liveblog

Das bringt Olympia am Montag. Lukas Dauser turnt am Barren um eine Medaille. Die deutschen 3x3-Basketballerinnen können ihr sensationelles Turnier krönen, sie sind im Halbfinale gegen Kanada Favorit. Die deutschen Bahnradsportlerinnen sprinten im Team um eine Medaille und die Hockey-Damen wollen gegen Argentinien ins Halbfinale einziehen. Für Timo Boll beginnt im Achtelfinale des Tischtennis-Mannschaftswettbewerbs die Olympia-Abschiedstour. Zum Artikel