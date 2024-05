Meinung - AfD: Neue Belege könnten Krah in Schwierigkeiten bringen

EXKLUSIV 13 Außenminister warnen Israel vor einer Großoffensive in Rafah. In einem Schreiben an den israelischen Außenminister Katz warnen sie in ungewöhnlich deutlichen Worten vor einer umfassenden Militäroperation. Die Außenminister fordern Netanjahus Regierung dazu auf, alles in ihrer Macht Stehende zu unternehmen, um die verheerende humanitäre Krise im Gazastreifen zu lindern. Alle G-7-Staaten bis auf die USA haben unterzeichnet. Zum Artikel

Präsident der FU Berlin verteidigt Räumung der propalästinensischen Protestcamps. Berliner Hochschullehrer und -lehrerinnen werfen FU-Präsident Ziegler in einem offenen Brief eine Verletzung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit vor, nachdem er ein Protestcamp auf dem Campus räumen ließ. Im Interview begründet er seine Entscheidung: "Mich niederbrüllen zu lassen, hätte niemandem etwas gebracht". Zum Artikel

Texanischer Gouverneur begnadigt Todesschützen von Black-Lives-Matter-Demo. Abbott begnadigt den ehemaligen US-Soldaten Perry, der wegen Mordes an einem Teilnehmer einer Black-Lives-Matter-Demonstration zu 25 Jahren Haft verurteilt worden war. Das texanische Recht schütze umfassend das Recht eines Jeden auf Selbstverteidigung, teilt der Republikaner zur Begründung mit. Perry hatte während des Prozesses ausgesagt, er habe das Feuer eröffnet, nachdem das Opfer ein Gewehr auf ihn gerichtet habe. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen: