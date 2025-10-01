Oktoberfest: Kein Sprengstoff gefunden – Wiesn-Gelände wieder offen. Am frühen Morgen brennt ein Wohnhaus im Münchner Stadtteil Lerchenau, der Tatverdächtige stirbt, und das Oktoberfest wird wegen einer damit im Zusammenhang stehenden Bombendrohung gesperrt. Am Nachmittag verkündet Oberbürgermeister Reiter, dass weitergefeiert werden kann. Zum Liveblog

Deutschland verstärkt die Drohnenabwehr. Das Kabinett will die Bürokratiekosten um 16 Milliarden senken, etwa durch mehr digitale Behördengänge – und ein Drohnenabwehrzentrum einrichten. Trotz zunehmender Bedrohungen sieht der Kanzler noch keinen sogenannten Spannungsfall in Deutschland. Zum Artikel (SZ Plus)

Europa diskutiert über einen Schutzwall gegen Drohnen. Die an Russland grenzenden Nato-Länder wollen sich mit einer „Drone Wall“ gegen feindliche Flugobjekte schützen. Estnische Start-ups entwickeln die Technik dafür. Doch andere Europäer bremsen. So bemängeln südeuropäische Staaten, dass die militärischen Projekte den Osten stärker bedienen, ohne dass mediterrane Sicherheitsfragen wie Migration und die Verteidigung im Mittelmeer in gleichem Maße priorisiert würden. Nun wurde auf dem informellen EU-Gipfel in Kopenhagen darüber gesprochen. Zum Artikel (SZ Plus)

Drei mutmaßliche Hamas-Mitglieder in Berlin festgenommen. Die drei Verdächtigen sollen für die Terrororganisation Waffen besorgt und Anschläge auf jüdische Einrichtungen geplant haben, heißt es von der Bundesanwaltschaft. Zum Artikel

Feuer in großer russischer Raffinerie ausgebrochen – angeblich technische Ursache. In jüngster Vergangenheit greift die Ukraine vermehrt die russische Ölindustrie an, es kommt bereits zu Kraftstoffengpässen im Land. Dieser Brand sei aber nicht durch eine Drohnenattacke ausgelöst worden, heißt es aus Russland. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Rotes Kreuz setzt Arbeit in Gaza-Stadt wegen Kämpfen aus. Die Organisation werde sich weiterhin bemühen, die Zivilbevölkerung in der Stadt zu unterstützen, sobald die Umstände dies zulassen, heißt es von den Helfern. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Weitere wichtige Themen des Tages