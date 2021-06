Favorit bei den Vorwahlen der Demokraten in New York ist der Ex-Polizist Eric Adams - der sich vor allem als Verbrechensbekämpfer positioniert. Denn nicht nur die Mordrate ist in der Stadt zuletzt stark gestiegen.

Von Christian Zaschke

Am letzten Wochenende, bevor die Demokraten entscheiden, mit wem sie in die New Yorker Bürgermeisterwahl ziehen, gaben die Kandidaten noch einmal alles. Maya Wiley führte ihre Künste mit dem Hula-Hoop-Reifen vor. Scott Stringer präsentierte seine Söhne, die eifrig Flugblätter mit dem Konterfei ihres Vaters verteilten. Eric Adams schien zur gleichen Zeit an mehreren Orten in der Stadt zu sein. Und Andrew Yang und Kathryn Garcia traten plötzlich als Verbündete auf, obwohl sie einander wochenlang attackiert hatten.