Eine UN-Konferenz in New York soll die Zweistaatenlösung voranbringen. Doch von einer solchen Dynamik ist vor Ort bisher wenig zu spüren. Die USA boykottieren das Treffen ganz und verschärfen ihren Ton gegenüber zwei Verbündeten.

Von Boris Herrmann, New York

António Guterres hat es nicht allzu lange spannend gemacht und gesagt, was er von dem französischen Vorstoß zur Anerkennung Palästinas hält. Als der UN-Generalsekretär am Montagnachmittag in New York ans Rednerpult trat, fragte er direkt in die große Runde der Generalversammlung: „Was ist die Alternative?“ Er selbst scheint jedenfalls keine zu sehen.