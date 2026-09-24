Zahlreiche Ländervertreter haben bei den Vereinten Nationen aus Protest gegen den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu vor dessen Rede den Saal verlassen. Andere Delegierte applaudierten dem israelischen Regierungschef bei seinem Auftritt vor der UN -Generalversammlung in New York.

Netanjahu reagierte auf den Protest mit scharfen Worten. „Wenn es noch weitere moralische Feiglinge gibt, die diesen Saal noch nicht verlassen haben, dann tun Sie das bitte jetzt“, sagte er.

Mit Blick auf die militärischen Auseinandersetzungen seines Landes betonte der Regierungschef: „Wir werden gewinnen, wir haben keine andere Wahl.“

Proteste rund um das UN-Hauptquartier in Manhattan

Während Netanjahus Rede demonstrierten dutzende Menschen gegen sein Vorgehen im Gaza-Krieg. Dabei seien auch mehrere Menschen in Gewahrsam genommen worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Darunter waren Medienberichten zufolge auch die Schauspielerinnen Susan Sarandon, Cynthia Nixon und Hannah Einbinder.

Die Polizei wollte die Namen nicht bestätigen, die Managements der Schauspielerinnen äußerten sich auf Anfrage nicht. Auf Fotos ist Sarandon von Polizisten umgeben zu sehen – auf ihrem T-Shirt steht „Fund People, Not Bombs“ (auf Deutsch etwa: Geld für Menschen, nicht für Bomben).

Schauspielerin Susan Sarandon (Mitte) und weitere Demonstranten in New York. Madison Swart/AP/dpa

Zu Protesten kam es an verschiedenen Orten rund um das weiträumig abgesperrte UN-Hauptquartier. Bei einem vorab nicht angemeldeten Protest einige Straßenblocks entfernt hätten die Demonstranten sitzend eine Straßenkreuzung blockiert, hieß es von der NYPD. Sie seien mehrfach gewarnt worden, den Protest aufzulösen, und als dies nicht geschah, seien „mehrere Personen“ in Gewahrsam genommen worden.

An einer anderen Stelle in der Nähe des UN-Gebäudes versammelten sich vor der Rede Netanjahus ein paar Dutzend propalästinensische Protestierende. Sie riefen etwa „Befreit Palästina“ und die umstrittene Parole „From the river to the sea, Palestine will be free“ (gemeint ist: vom Jordanfluss bis zum Mittelmeer – Palästina wird frei sein).

Protestplakate vor dem Hautsitz der Vereinten Nationen in Manhattan. Madison Swart/AP/dpa

Mit Demonstrationen war bereits vor dem Besuch Netanjahus gerechnet worden. Auch New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani hatte dazu aufgerufen. Netanjahu steht international vor allem wegen des israelischen Vorgehens im Gazastreifen in der Kritik. Der Internationale Strafgerichtshof hat wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit einen Haftbefehl gegen den Regierungschef erlassen.