Die US-Regierung führt einen Kampf gegen Einwanderung: Behörden nehmen auf offener Straße Menschen aus dem Ausland fest, Migranten werden in Foltergefängnisse in El Salvador abgeschoben, Studenten-Visa sind vorläufig ausgesetzt. Und die radikale Politik betrifft auch Kinder, die ohne Eltern oder Vormund in die USA eingereist sind. Oft, weil sie ihren Eltern in die USA folgen wollten. Sie müssen vor Gericht. Ohne Anwalt. Ohne Beistand.

SZ-Korrespondent Boris Herrmann war in New York in einem Gerichtssaal, in dem genau diese Fälle verhandelt werden. Er spricht in dieser Folge darüber, wie diese Verhandlungen ablaufen – und wie die Trump-Regierung aktiv daran arbeitet, diese Kinder alleinzulassen.

Weitere Nachrichten: Paris Saint-Germain gewinnt Champions League, mehrere russische Brücken zum Einsturz gebracht, Stichwahl in Polen.

Zum Weiterlesen und -hören:

Den Text von Boris Herrmann zu den Verhandlungen vor dem Immigration Court in Manhattan lesen Sie hier.

Den Text von Thomas Hahn zu den K-Pop-Bands lesen Sie hier.

Eine „Auf den Punkt“-Folge zur polnischen Wahl hören Sie hier.

Moderation, Redaktion: Johannes Korsche

Redaktion, Produktion: Benjamin Markthaler

Zusätzliches Audiomaterial über The Telegraph (YouTube).

So können Sie unseren Nachrichtenpodcast abonnieren:

„Auf den Punkt“ ist der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung zu den wichtigsten Themen des Tages. Der Podcast erscheint von Montag bis Freitag immer um 17 Uhr. Sie finden alle Folgen auf sz.de/nachrichtenpodcast. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unser Audio-Angebot in Ihrer Lieblings-Podcast-App oder bei iTunes und Spotify. Eine Übersicht über all unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast und hier erfahren Sie, wie Sie unsere Podcasts hören können.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns: podcast@sz.de.