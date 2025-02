Eric Adams, Bürgermeister von New York, sollte eigentlich demnächst wegen Korruption vor Gericht stehen. Doch es sieht so aus, als könnte er einen Ausweg finden: durch einen Tauschhandel mit dem Präsidenten.

Von Fabian Fellmann, Washington

Natürlich ist es ein Fall aus New York, der am besten illustriert, wie die Präsidentschaft von Donald Trump 2.0 funktioniert. Wie könnte es anders sein, in der Metropole ist der heute 78-Jährige aufgewachsen. Hier hat er um seinen Platz zwischen den Reichen und Schönen und den Hochhäusern von Manhattan gekämpft. Hier hat er seine Tricks gelernt, die er im Buch „Art of the Deal“ beschrieb und nun im Weißen Haus in Washington auf das ganze Land und die ganze Welt anwendet.