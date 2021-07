New York City:Eric Adams gewinnt offenbar Bürgermeister-Vorwahl

New York City

Der Ex-Polizist Eric Adams dürfte im Herbst zum nächsten Bürgermeister von New York City gewählt werden.

Adams Sieg in der Hauptwahl im Herbst dürfte in der demokratisch geprägten Stadt außer Frage stehen. Adams ist bisher Stadtteil-Präsident von Brooklyn.

Der Ex-Polizist und Stadtteil-Präsident von Brooklyn, Eric Adams, scheint die Vorwahl der Demokraten im Rennen um das Amt des Bürgermeisters gewonnen zu haben. Am Dienstag rief die Nachrichtenagentur AP Adams als Sieger aus. Adams lag da mit einem Prozentpunkt vor Kathryn Garcia, der ehemaligen Beauftragten der Stadtreinigung der Millionen-Metropole an der US-Ostküste - das entspricht knapp 8500 Stimmen. Die Ergebnisse sind noch nicht offiziell, es ist allerdings traditionell die Agentur Associated Press, die die nötigen Daten hat, um den Gewinner als erstes bekanntgeben zu können. Bis zu einem amtlichen Ergebnis könnte es nach Medienberichten noch einige Tage dauern.

Auf Twitter feierte Adams seinen Sieg. "Ich bin arm in Brooklyn & Queens aufgewachsen. Ich trug eine kugelsichere Weste, um meine Nachbarn zu schützen. Ich diente meiner Gemeinde als State Senator und Brooklyn Stadtteil-Präsident. Und ich fühle mich geehrt, der demokratische Kandidat für das Bürgermeisteramt der Stadt zu sein, die ich immer mein Zuhause genannt habe. Danke, New York!"

In der liberalen Hochburg New York gilt ein Sieger der Demokraten bei der Vorwahl auch als höchstwahrscheinlicher Gewinner der eigentlichen Wahl im November. Adams würde dann Nachfolger von Bill de Blasio werden, der nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten kann. Und der zweite Afroamerikaner in dem Amt nach David Dinkins, der die Stadt von 1990 bis 1993 regiert hat.

Beherrschende Themen im Wahlkampf waren die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Krise, die zunehmenden Gewaltverbrechen in der Stadt und eine mögliche Reform der Polizei. Die Wahl spiegelte, wie fundamental die Meinungen über die künftige politische Richtung zwischen moderat und progressiv in New York auseinandergehen.

Kandidat Adams hatte sich im Wahlkampf eher auf die Seite der Polizei geschlagen, die Linke Maya Wiley - die lange Zeit hinter Adams auf Platz zwei gelegen hatte - nahm dagegen eher linke Standpunkte in Anlehnung an die Black Lives Matter"-Bewegung ein. Garcia, die unter anderem von der New York Times unterstützt worden war, hatte sich in der Mitte zu positionieren versucht.