Was ist denn da nur los am Samstagabend in der Aula des Brooklyn College? Es hört sich fast so an, als wären Taylor Swift, Bad Bunny und die verbliebene Hälfte der Beatles soeben gemeinsam auf die Bühne getreten. Aber es ist dann doch nur Zohran Mamdani, der ein Geburtstagsständchen für Bernie Sanders singt.
Zohran Mamdani in New York„Wovor zur Hölle haben sie Angst?“
- Zohran Mamdani, 33, will am 4. November zum jüngsten Bürgermeister in der Geschichte von New York gewählt werden und hat bei den demokratischen Vorwahlen im Juni überraschend die absolute Mehrheit gewonnen.
- Donald Trump mischt sich in die Bürgermeisterwahl ein und versucht offenbar, Mamdanis Gegenkandidaten zum Rückzug zu bewegen, etwa durch das Angebot eines Botschafterpostens an Amtsinhaber Eric Adams.
- Die Wahl könnte über den künftigen Kurs der Demokratischen Partei entscheiden, da Mamdani für eine linksalternative Strategie steht, die auf Mobilisierung der Basis statt auf Wechselwähler setzt.
Die anstehende Bürgermeisterwahl in New York ist zu einem nationalen Ereignis geworden. Donald Trump unternimmt alles, um den Triumph des demokratischen Shooting-Stars Zohran Mamdani zu verhindern.
Von Boris Herrmann, New York
