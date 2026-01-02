Viele New Yorker haben lange auf diesen Moment gewartet und jetzt müssen sie noch ein bisschen länger warten. Denn der Andrang zum offiziellen Amtseinführungs-Straßenfest von Zohran Mamdani ist so groß, dass sich vor der Sicherheitskontrolle am Broadway ein gut einstündiger Stau gebildet hat. Es wäre jetzt wirklich praktisch, wenn diese „neu entfachte Flamme der Hoffnung“, von der Mamdani so gerne spricht, nicht nur symbolisch zu spüren wäre. Diese Flamme, wird der neue Bürgermeister von New York gleich in seiner Antrittsrede sagen, wärme Zehntausende, die sich hier mit ihm versammelt hätten, „gegen die Januarkälte“.