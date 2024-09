Eric Adams soll als erstes Stadtoberhaupt von New York angeklagt werden. So weit, so aufsehenerregend. Blieb zunächst nur noch die Frage: wegen welcher der vielen vorgebrachten Vorwürfe?

Von Boris Herrmann

Eric Adams hat vielleicht einen der schönsten, aber zugleich auch einen der härtesten Jobs überhaupt, er ist der Bürgermeister von New York City. Nahezu alle seine Vorgänger, ob sie nun Bill de Blasio, Michael Bloomberg, Rudy Giuliani oder Ed Koch hießen, hatten in dieser wundersamen Stadt mit Skandälchen und schlechter Presse zu kämpfen. Aber wohl keiner von ihnen hat so viel davon in so kurzer Zeit angehäuft wie Eric Adams.