Die Präsentation vergangene Woche in Washington ging an der Welt beinahe unbemerkt vorüber. Und doch betrifft sie den Planeten existenziell, und das ist wörtlich gemeint. Denn an jenem letzten Dienstag im Januar rückten die Wissenschaftler des Bulletin of the Atomic Scientists die Zeiger der „Doomsday Clock“ auf 85 Sekunden vor Mitternacht. Seit 1947 präsentieren die Atomforscher Jahr für Jahr diese Uhr, vor allem um die ungeheure Zerstörungskraft von Atomwaffen ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Damals hatte das nukleare Wettrüsten im Stillen gerade begonnen. Die Wissenschaftler wollten zeigen, wie nah die Menschheit der eigenen Zerstörung mithilfe selbstgeschaffener Technologien gekommen ist.