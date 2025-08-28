Ende August 2005 starben nach dem Hurrikan rund um New Orleans mindestens 1400 Menschen. 20 Jahre danach spart die Regierung von Donald Trump beim Umweltschutz, obwohl das Land immer wieder von Naturkatastrophen heimgesucht wird.

Von Peter Burghardt, Washington

New Orleans ist die Stadt des Jazz, des French Quarter, der kreolischen Küche, von Mardi Gras und Voodoo. Es ist eine lebendige und laute Stadt, aber es ist auch eine Stadt der Stille und der Toten, ein Besuch der Friedhöfe gehört zum Standardprogramm. Auf dem Charity Hospital & Katrina Memorial Cemetery an der Canal Street liegen einige der Menschen, die beim Hurrikan Katrina vor 20 Jahren ihr Leben ließen, dort ist seit 2007 auch ein Denkmal für die namenlosen Opfer.