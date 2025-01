Mitten in New Orleans ist am frühen Neujahrsmorgen ein Mann in eine Menschenmenge gerast. Mindestens zehn Menschen kamen bei der Amokfahrt ums Leben, mehr als 30 weitere wurden verletzt. Der Mann lenkte einen schweren Pick-up-Truck und schoss anschließend um sich.

Die Attacke ereignete sich um 3.15 Uhr Ortszeit in der Altstadt von New Orleans, dem französischen Viertel, wo Tausende in den Straßen den Beginn des neuen Jahres feierten. Der Fahrer raste von der Canal Street in die Bourbon Street, den belebtesten Teil der beliebten Touristenstadt im Südstaat Louisiana. Als sein Ford zum Stillstand kam, schoss er zwei Polizisten an, bevor ihn die Sicherheitskräfte erschossen.

Die Ermittler fanden eine Fahne des IS im Wagen

Die US-Behörden gehen von einem terroristischen Anschlag aus, unter anderem, weil auf der Pritsche des Geländewagens eine Fahne der Terrormiliz IS wehte. In dem gemieteten Geländewagen fanden die Ermittler eine selbst gebaute Bombe. Die Polizei suchte die Altstadt am Mittwoch großräumig nach weiteren Sprengsätzen ab. Die Sicherheitskräfte hätten zwei Bomben gefunden und entschärft, sagte FBI-Agentin Alethea Duncan bei einer von mehreren Pressekonferenzen. Die Ermittler gingen davon aus, dass der Tatverdächtige nicht allein gehandelt habe, gaben aber zunächst keine weiteren Informationen zu möglichen Verbindungen zu Terrorgruppen bekannt.

Den Fahrer haben die Behörden als einen 42 Jahre alten Amerikaner, Shamsud-Din J., identifiziert, wie amerikanische Medien berichten. Er sei in Texas geboren und aufgewachsen und habe zehn Jahre lang bei der Armee Dienst geleistet. Zu möglichen Motiven machten die Ermittler vorerst keine weiteren Angaben. Die Polizeichefin von New Orleans, Anne Kirkpatrick, sagte bei einer Pressekonferenz am Mittwoch: „Dieser Mann wollte so viele Menschen umfahren, wie er konnte. Er war wild entschlossen, ein Blutbad anzurichten.“ Wie es der Tatverdächtige schaffte, Absperrungen zu umfahren, ist Gegenstand der Untersuchungen. Offenbar gab es Poller, diese wurden der Polizei zufolge aber gerade umgebaut und waren deshalb unten gewesen. Zwar hätten stattdessen Polizeifahrzeuge die Straße blockiert, der Täter habe diese aber auf dem Gehsteig umfahren.

Trump spricht von Migranten, die Kriminalität ins Land brächten

Die Altstadt von New Orleans im Südstaat Louisiana ist eine Ausnahmeerscheinung, nicht nur für den konservativen Süden, sondern für die gesamten Vereinigten Staaten. Sie gilt als Stadt der Ausgelassenheit. Das französische Viertel vibriert bis heute mit der mediterranen Lebensfreude der Stadtgründer; erst 1803 verkaufte Frankreich das Gebiet an die noch jungen USA. Hier suchen Amerikaner bei oft alkoholgeschwängerten Feiern Abwechslung zur gewohnten angelsächsischen Prüderie.

Zu den Attraktionen gehören der weltberühmte Karneval Mardi Gras und die vielen Bars und Konzertlokale mit Live-Musik in der Geburtsstadt des Jazz. Auch Feiern zum Jahreswechsel ziehen Touristen an. Am Neujahrsabend sollte zudem im nahen Sportstadion Super Dome der Sugar Bowl stattfinden, ein Playoff-Spiel der College-Football-Saison. Der Wettkampf zwischen Georgia und Notre Dame wurde auf Donnerstag verschoben. Im Februar wird der Super Bowl, das Finalspiel im Profi-Football, in New Orleans stattfinden.

Sofort erhielt der Vorfall auch eine politische Dimension, trotz vieler noch offener Fragen. Der noch bis 20. Januar amtierende Präsident Joe Biden verurteilte die Gewalt und versprach den Behörden von Louisiana größtmögliche Unterstützung. Der designierte Präsident Donald Trump behauptete in einer Reaktion, Migranten brächten Kriminalität ins Land, und die Verbrechensraten seien auf einem Höchststand. Er stellte zwar keinen direkten Bezug zu dem Attentat in New Orleans her, drückte aber in derselben Stellungnahme den Opfern und Angehörigen sein Beileid aus.