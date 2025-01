Zahl der Toten steigt auf 15 - Biden: Attentäter war vom IS inspiriert

New Orleans

Der Mann, der mit seinem Geländewagen im French Quarter an Sicherheitsabsperrungen vorbei in eine Menschenmenge fuhr, war zum Islam konvertiert und berief sich auf die Terrorgruppe Islamischer Staat. In den USA werden erste Schuldzuweisungen erhoben.