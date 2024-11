Am Freitag hat sich Bundeswahlleiterin Ruth Brand in die Debatte über den Neuwahltermin eingeschaltet. In einem Brief an die Spitzen des Staates, der der Süddeutschen Zeitung vorliegt, schreibt Brand, „basierend auf den aktuellen politischen Entwicklungen und den Überlegungen zur Durchführbarkeit einer vorgezogenen Neuwahl Anfang des Jahres 2025“ möchte sie Informationen zu Kenntnisnahme übermitteln. Diese „Informationen“ lesen sich dann wie eine Warnung vor zu großer Eile.