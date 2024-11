Interview von Christian Wernicke, Düsseldorf

Monika Wißmann klingt entspannt am Telefon. Dabei lauert auf die 62-jährige Juristin plötzlich eine Mammutaufgabe: Sie muss, als Wahlleiterin im bevölkerungsreichsten Bundesland, die vorgezogene Bundestagswahl für mehr als zwölf Millionen Wählerinnen und Wähler in Nordrhein-Westfalen organisieren. Die Uhr tickt seit vergangenem Mittwoch, als Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) seinen Finanzminister Christian Lindner (FDP) aus dem Kabinett warf. Und am Sonntagabend deutete der Kanzler an: Der Urnengang kann schnell kommen – sogar schneller, als ihm selbst lieb war. Hält die Landeswahlleiterin eine Wahl vor Ende März für machbar?