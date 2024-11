Von Michael Bauchmüller, Georg Ismar, Berlin

Vier Wochen sind eine lange Zeit in der Politik. Matthias Miersch erlebt gerade den Schleudergang. Im Oktober ist er neuer SPD-Generalsekretär geworden. Und dann zerbricht gleich beim ersten Koalitionsausschuss in seiner Amtszeit die Ampel. Nun muss der Jurist aus Hannover viel schneller als gedacht einen Bundestagswahlkampf organisieren. Dennoch wirkt Miersch beim SZ-Interview im Bundestag erstaunlich aufgeräumt. Aber er vermisst vor allem eines: Zeit, um in Ruhe nachzudenken.