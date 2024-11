Bundestagswahl 2025:Esken: „Haben kein wirklich gutes Bild abgegeben“

In der SPD überwiegend positive Reaktionen auf Pistorius’ Rückzug

Dass sich Pistorius nun endgültig aus der Debatte um die K-Frage der SPD verabschiedet hat, löst in seiner Partei überwiegend positive Reaktionen aus. SPD-Chefin Saskia Esken lobte die Entscheidung gegenüber der Rheinischen Post als „souverän und ein großes Zeichen der Solidarität zur SPD und Bundeskanzler Olaf Scholz“. Man werde nun dafür kämpfen, dass Pistorius in der nächsten Regierung erneut Verteidigungsminister werden könne.



Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil stärkte dem Bundeskanzler ebenfalls den Rücken. „Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten finden auch richtig, dass wir mit Olaf Scholz in den nächsten Bundestagswahlkampf ziehen“, sagte der SPD-Politiker. Weil lobte Kompetenz und Besonnenheit des Kanzlers. In Krisenzeiten sei es von „fundamentaler Bedeutung, dass an der Spitze der Bundesregierung jemand steht, der mit Erfahrung und mit Umsicht vorgeht und der sicher dafür sorgt, dass wir keinen Krieg haben werden und dass wir alle Möglichkeiten für Frieden nutzen“, sagte Weil.



Der Vorsitzende der niedersächsischen Landesgruppe der SPD-Bundestagsfraktion, Johann Saathoff, sagte der Rheinischen Post: „Ich freue mich, dass die Diskussion jetzt beendet ist. Respekt an Boris Pistorius für seine Entscheidung und für die Solidarität.“ Ähnlich äußerte sich der SPD-Abgeordnete Johannes Arlt gegenüber dem Spiegel: „Auch wenn ich mir eine andere Entscheidung gewünscht hätte: Jetzt haben wir eine Entscheidung. Das ist gut für die Partei und das Land“, sagte er.



Ralf Stegner kritisierte allerdings, dass Pistorius die Entscheidung erst jetzt bekannt gegeben hat. „Nach der schwierigen Lage der SPD in den letzten Tagen hatte ich eine solche Erklärung von Boris Pistorius zeitnah erhofft“, sagte er der Rheinischen Post. Auch der SPD-Bundestagsabgeordnete Joe Weingarten, der sich als einer der Ersten in der Partei öffentlich für Pistorius ausgesprochen hatte, kritisierte die Entscheidung. „Ich bedauere diese Entwicklung“, sagte er dem Spiegel.