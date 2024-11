Bundestagswahl 2025:Habeck nennt Woidkes Vorgehen "unfassbar"

Klingbeil kündigt „zügige Entscheidung“ in der K-Frage an

SPD-Chef Lars Klingbeil will bald eine Entscheidung verkünden, wie es in der Partei in der Kanzlerkandidaten-Frage weitergeht. Das sagte er in einem Podcast der Bild. Einen genauen Zeitpunkt nannte er nicht, sondern verwies stattdessen auf intern in der Parteiführung vereinbarte Zeitpläne. Daran halte man sich. „Ich lasse mir nicht von Journalisten, auch nicht von Strömungsvertretern, jetzt einen Zeitplan diktieren, sondern das müssen wir als Parteivorsitzende schon selbst entscheiden“, sagte Klingbeil.



Er rede gerade mit vielen Menschen und horche in die Partei hinein, um ein Stimmungsbild zu erfassen. Mit Blick auf die Äußerungen aus der SPD für Verteidigungsminister Boris Pistorius als möglichen Kanzlerkandidaten sagte Klingbeil, die Rückmeldungen, die er persönlich bekomme, seien anders und differenzierter. Seine Aufgabe in den nächsten Tagen sei es, Geschlossenheit herzustellen.



Der stellvertretende Bundestagsfraktionsvorsitzende Achim Post von der NRW-SPD mahnt zur Eile. Der Landesverband werde die nächsten Tage intensiv beraten, aber keinen Beschluss fassen. „Am Schluss brauchen wir natürlich am besten eine konsensuale Entscheidung auf der Bundesebene", sagt er.



Amtsinhaber Olaf Scholz will bei der am 23. Februar geplanten Neuwahl für die SPD erneut antreten. Die Parteispitze hat immer wieder ihre Unterstützung für ihn bekräftigt, die Debatte damit aber nicht stoppen können. Deutlich beliebter in Umfragen ist Pistorius. Für ihn als Kandidaten haben sich in den vergangenen Tagen viele SPD-Politiker ausgesprochen.