Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Freitag den Bundestag aufgelöst und damit den Weg für Neuwahlen am 23. Februar frei gemacht. In schwierigen Zeiten wie diesen brauche man für Stabilität eine handlungsfähige Regierung und verlässliche Mehrheiten im Parlament, sagte er im Schloss Bellevue in Berlin. Neuwahlen seien demnach der richtige Weg zum Wohle Deutschlands. Auf die nächste Bundesregierung warteten große Aufgaben wie die unsichere wirtschaftliche Lage, die Kriege im Nahen Osten und in der Ukraine sowie die Themen Migration, Integration und Klimawandel.