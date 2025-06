Die Schweiz ist dabei, ihre strengen Regeln für die Ausfuhr und Weitergabe von Kriegsmaterial zu lockern. Am Mittwoch stimmte der Ständerat, die kleine Parlamentskammer, einem entsprechenden Antrag zu. So soll es künftig möglich sein, dass die Schweiz Waffen an Nato-Länder liefert, selbst wenn diese sich im Krieg befinden. Auch die Weitergabe durch diese Staaten an Dritte soll erleichtert werden. In den vergangenen Jahren hatte es Verstimmungen bei den europäischen Nachbarn gegeben, weil Bern die Weitergabe von ursprünglich aus der Schweiz stammendem Kriegsmaterial an die Ukraine mit dem Verweis auf die eigene Neutralität verweigerte. Als Nächstes muss noch der Nationalrat der Gesetzesänderung zustimmen.