Zyklon über Neuseeland:Im Zeitalter der Konsequenzen

Von Felix Haselsteiner, Hawke's Bay

Eigentlich hätten es friedliche Tage in Hawke's Bay werden sollen. Obstgarten Neuseelands wird die Region an der Ostküste der Nordinsel auch genannt, mit ihren lieblichen grünen Hügeln voller Wein- und Apfelbäumen. Die Ernte hatte erst vor Kurzem begonnen, in der größten Stadt der Region, Napier, sollte am Wochenende das jährliche Art Deco Festival stattfinden.