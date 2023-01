Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern sagt, sie habe keine Kraft mehr für ihr Amt und kündigt ihren Rücktritt an. Es sei eine persönliche Entscheidung. Doch auch die Zustimmung in der Bevölkerung hat deutlich nachgelassen.

Von Thomas Hahn

Zwei wichtige Neuigkeiten habe sie zu verkünden, sagte Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern, als sie am Mittwoch bei der Klausur der Labour-Partei in Napier ihre Neujahrs-Pressekonferenz einleitete. Die erste Neuigkeit konnten die Anwesenden als Routine in ihre Kalender eintragen: Die Parlamentswahl findet dieses Jahr am 14. Oktober statt.