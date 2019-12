Sie hat den Sitz im Gemeinderat von Fendalton-Waimairi-Harewood dann doch nicht bekommen. Aber Zahra Hussaini hatte Freude am Kommunalwahlkampf von Christchurch. Sie bekam viel positives Feedback. Und nicht gewählt zu werden, kann halt passieren, wenn man sich als junge Kandidatin auf den Wettbewerb in der Demokratie einlässt. Außerdem hat ja Gamal Fouda, der Imam der Al-Noor-Moschee, in Halswell-Hornby-Riccarton einen Sitz gewonnen. Einer aus der muslimischen Gemeinde macht also seit Oktober mit in der Politik von Christchurch. Diese Wahl spiegelt den Zeitgeist Neuseelands - so wie sie, Zahra Hussaini, 28, Tochter einer afghanischen Flüchtlingsfamilie, ihn empfindet. "Ich habe ein starkes Gefühl, hierher zu gehören", sagt sie.

"Gerade nach den Attacken." Neuseelands Vielfaltsgesellschaft wirkt friedlich und erschöpft am Ende dieses verwirrenden Jahres. Die Erinnerung ist noch frisch an jenen 15. März in Christchurch, als ein rechtsradikaler Terrorist in der Al-Noor-Moschee und am Islamzentrum von Linwood 51 Menschen erschoss, 49 verletzte und das Selbstverständnis der Einwanderernation erschütterte. Gerade deshalb brauchen ein paar Leute jetzt Abstand. Premierministerin Jacinda Ardern hat sich für ein paar Tage zurückgezogen. Im Rathaus von Christchurch sind nicht einmal die Pressesprecher zu sprechen, weil alle im Weihnachtsurlaub sind. Die Touristen-Tram rumpelt träge durch die Straßen. Es ist nicht besonders viel los in den Ladenzeilen der City, die nach dem verheerenden Erdbeben von 2011 neu aufgebaut wurden. Auch Zahra Hussaini sagt, dass sie eine Pause brauche von der Lokalpolitik, damit sie sich um ihr Studium der Umweltwissenschaften kümmern könne.

Gleichwohl sitzt sie jetzt in einem Café an der Riccarton Road nicht weit von der Al-Noor-Moschee, um über Neuseeland, ihre Religion und die Folgen des Anschlags zu sprechen. Sie ist eine zierliche Person mit Kraft, sanft und entschlossen, und sie hat Lust darauf sich einzubringen, mit ihrem Glauben, ihrem Kiwi-Stolz, ihrer Toleranz. Sie will zeigen, dass dieser Anschlag das Land nicht zerrissen hat. Von den Anschlägen hörte sie damals aus den Nachrichten. "Ich konnte mir so etwas hier nicht vorstellen." In den Tagen danach erlebte sie, wie sich die Reihen der Neuseeländer schlossen, wie eine Woge der Solidarität die muslimische Gemeinde erfasste. Wie vor allem Premierministerin Jacinda Ardern die richtigen Worte fand.

Detailansicht öffnen Nach dem Anschlag mit 51 Todesopfern: Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern umarmt eine Frau – und trägt wie diese Kopftuch. (Foto: Hagen Hopkins/Getty Images)

"Das war ein Wendepunkt", sagt Zahra Hussaini, "die Menschen sind seither offener für unsere Unterschiede." Sie erinnert sich, wie sie kurz nach den Morden mit einer Freundin beim Kaffee saß. Sie trug ihr Kopftuch, wie immer. Eine Frau starrte sie an. "Ich schaute zu ihr hinüber und sagte: Hallo. Sie kam zu mir und sagte: Es tut mir leid, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und dann habe ich sie in den Arm genommen."

Aber wie geht es weiter mit dem Bekenntnis zum Vielvölkerstaat? Wie tief wurzelt es wirklich? Das fragen sich viele. Denn natürlich gibt es auch in Neuseeland soziale Netzwerke mit anonymen Fremdenfeinden, radikalen Interessen, innenpolitische Ränke. Mit ihrer mitfühlenden Art hat es Jacinda Ardern von der Vorsitzenden der sozialdemokratischen Labour-Partei zu einer weltweit gefeierten Symbolfigur der Versöhnung gebracht. Sie sagte nicht nur "they are us", sie sind wir. Sie zeigte es auch. Sie war bei den Trauernden. Sie bekannte sich zu ihnen, indem sie ein Kopftuch trug. Das Bild, auf dem sie eine muslimische Frau umarmt, erleuchtete den Burj Khalifa in Dubai, das höchste Gebäude der Welt. Den Hass des Täters ließ sie in Anonymität versacken: "Wir in Neuseeland geben ihm nichts, nicht einmal seinen Namen." Und sie setzte sehr schnell ein Verbot von Schnellfeuerwaffen durch.

Aber die Innenpolitik ist erbarmungslos. Im September 2020 sind Wahlen. Auch wenn ihre Koalition mit Labour, Grünen und New Zealand First ein mutiges Klimaschutzgesetz verabschiedet hat, nach dem Neuseeland bis 2050 treibhausgasfrei sein soll - Arderns Wiederwahl ist ungewiss. Viele Neuseeländer sind ungeduldig wegen sozialer Ungleichheit und Wohnungsmangel. Oppositionsführer Simon Bridges von der konservativen Nationalpartei hat sie "Teilzeit-Premierministerin" genannt, weil sie so viel unterwegs sei. Bevor die Rückkaufperiode für Schnellfeuerwaffen am 20. Dezember auslief, beklagte die Waffenlobby medienwirksam, das Gesetz sei zu schnell durchgepeitscht worden. Es gab Kritik an der Königlichen Ermittlungskommission zu der Terrorattacke - sie arbeite nicht transparent genug. Und manche Frauen fanden auch Arderns Kopftuch falsch, weil das Kopftuch für die Unterdrückung von Frauen stehe.

Zahra Hussaini lächelt. "Kritik gibt es immer, auch wenn du die beste Person der Welt bist." Sie ist selbst Labour-Mitglied und bekennende Ardern-Anhängerin. Sie verteidigt ihre Politik, sie fand auch ihre Auftritte mit Kopftuch richtig. "Nach dem Anschlag fragten sich viele: Kann ich mein Kopftuch noch in der Öffentlichkeit tragen oder werde ich dann erschossen?" Ardern habe ihnen Vertrauen gegeben.

Und dass es auch in Neuseeland Diskriminierung gibt, muss ihr niemand erzählen. "Diskriminierung ist unvermeidlich, besonders bei Frauen." Wieder lächelt sie nachsichtig. Ihr wurde schon ein Job verwehrt, weil sie ihr Kopftuch nicht ablegen wollte. Sie wurde im Supermarkt angefeindet. Im Wahlkampf übersprühten Unbekannte ihr Gesicht auf Plakaten. Einzelfälle. Sie weiß, was sie an dem Land hat, in das sie vor 16 Jahren mit ihren Eltern kam. Aus Afghanistan kam kürzlich die Nachricht, dass Taliban einen Verwandten umgebracht hätten. "Ich kann von Glück reden, dass ich hier aufgewachsen bin."

Jacinda Ardern "Viele, die von dieser Schießerei direkt betroffen sind, (...) haben Neuseeland als ihre Heimat gewählt. Und es ist ihre Heimat. Sie sind wir."

Aber auf Neuseelands Frieden gibt es keine Garantie - auch das ist eine Lehre aus dem Anschlag. Deshalb sagt Imam Gamal Fouda: "Wir wollen Teil des Heilungsprozesses sein." Das Freitagsgebet ist gerade zu Ende gegangen, nur einzelne Gläubige knien noch auf dem hellblauen Teppich der Al-Noor-Moschee. Vor der Moschee erinnern Blumen und bunte Steine an die gemeinsame Trauer, auf einem Plakat steht: "Allah segne unser Land." Im Innern wirkt es so, als hätte es nie einen Anschlag gegeben. Nicht einmal Misstrauen scheint zurückgeblieben zu sein. Ein Gemeindemitglied führt den fremden Reporter umstandslos ins Gebäude. Gläubige grüßen, Händeschütteln, "alles okay?". Und Gamal Fouda nimmt sich sofort Zeit.

"Wir wollen das moderne Neuseeland und die moderne Muslim-Gemeinde in die Welt tragen." Fouda spricht von Akzeptanz als Kraftquelle für die Nation, von Stärke durch Friedenserziehung. "Wir nutzen unsere Unterschiede, um unsere Nation stark zu machen." Liebe statt Hass - das ist seine Botschaft. Deshalb hat er sich auch in den Gemeinderat wählen lassen, in dem er mit so weltlichen Dinge wie Verkehrsführung und Parkplätzen befasst ist. "Das gehört zum Brückenbauen dazu. Versuchen, Teil der Lösung zu sein." Er wirkt voller Energie, wenn er davon erzählt.

Als die Sprache auf den 15. März kommt, senkt er den Blick. "Ich war in diesem Gebäude, als es passiert ist, von der ersten bis zur letzten Kugel." Die Erinnerung ist noch frisch, und der nächste Juni wird sie neu aufwirbeln: Dann beginnt der Prozess gegen den Täter. Das beschäftigt Gamal Fouda. Es wird eine Prüfung werden, ihm zu begegnen, vor allem für die Familien seiner Opfer. Liebe statt Hass? Das sagt sich manchmal so leicht, aber Fouda will niemanden an falsche Gefühle verlieren. "Die Liebe dieses Landes fließt in unserem Blut", sagt er, "ich werde nicht zulassen, dass uns jemand trennt."

Detailansicht öffnen Gamal Fouda ist Imam und Gemeinderat. (Foto: Nick Perry/AP)

"Es ist eine harte Zeit für ihn", sagt Zahra Hussaini. Der Kugelhagel, das monströse Verbrechen, "das ist nichts, an das man nicht denken kann." Die Schönheit Neuseelands, die eleganten neuen Geschäfte von Christchurch, das üppige Grün des Hagley Parks, die Wiesen, die Berge drumherum - all das muss immer wieder vor den Augen verschwimmen, wenn man an jenem Tag den Terror erlebt hat. Zahra Hussaini wühlt es auf, wenn fremde Leute sagen, über das Geschehene müsse man halt hinwegkommen. "Ja, machen wir ja auch, aber Traurigkeit braucht auch ihre Zeit." Zahra Hussaini kennt junge Leute, die nicht mehr zum Tatort kommen wollen. "Sie sagen, sobald ich nahe komme, fühle ich diesen Tag." Da helfen auch die neuen Überwachungskameras und Sicherheitsschlösser nichts, die nach dem Anschlag installiert wurden.

Und sie selbst weiß manchmal auch nicht so genau, was sie tun soll, wenn sie betroffene Familien sieht. Hingehen? Etwas sagen? Trösten? "Ich möchte die Wunden nicht wieder aufreißen." In Bishopdale ist ihr aufgefallen, dass deutlich weniger Leute als vor dem Anschlag ins Islamzentrum kommen. Sie ahnt, woran das liegt. Zum Trauma der Flucht kommt das Trauma, im vermeintlich sicheren Paradies erneut Gefahr erlebt zu haben. Die Schüsse von Christchurch hallen in vielen Seelen nach. Neuseelands Frieden hat noch viele Ängste zu heilen.