Von Felix Haselsteiner, München/Christchurch

Die Normalität ist auch im Chateau on the Park zurückgekehrt. Frisch renoviert öffnete eines der besseren Hotels in Christchurch vor kurzem wieder als das, was es eigentlich ist: Als Gastbetrieb, in dem man Zimmer buchen kann. Das war in Neuseeland lange Zeit nicht möglich. Mitte 2020 war auch das Chateau on the Park im Rahmen des von der Regierung initiierten Corona-Schutzprogramms zur Quarantäne-Stätte umfunktioniert worden.