Neulich versuchte Neuseelands konservativer Premierminister Christopher Luxon mal wieder, witzig zu sein. Es war im Parlament, bei einer Befragung durch den Oppositionsführer Chris Hipkins von der Labour Party. Der Sender TVNZ hatte zuvor enthüllt, dass Kulturminister Paul Goldsmith die offizielle Einladung zum Maori-Feiertag Matariki an einen australischen Minister erst abgeschickt hatte, nachdem er aus dem Brief diverse Worte der Ureinwohnersprache Te reo Māori hatte streichen lassen – Ausdrücke wie „tēnā koe“ für „Hallo“ oder „Aotearoa“ für „ Neuseeland “ zum Beispiel. Hipkins wollte eine Erklärung, und Luxon sagte: „Wenn ich mit Australiern zu tun habe, zahlt es sich immer aus, unglaublich simpel und klar zu sein.“

Das kann bei Christopher Luxon, 54, schon mal passieren, dass er andere vor lauter Lässigkeit wie Idioten aussehen lässt. Der Vorgang um die korrigierte Einladung zeigt zudem, wie leichtfertig Luxons Kabinett mit dem Stolz der Ureinwohner umgeht. Und das wiederum passt zur Linie seiner Regierung, die Ende November angetreten ist, um so gut wie jeden Fortschritt für Umwelt und Soziales zurückzudrehen, der die Firmen im Pazifikstaat stören könnte.

Der gläubige Katholik Luxon ist eigentlich ein schwerreicher Manager. Von 2012 bis 2019 war er Hauptgeschäftsführer der Fluggesellschaft Air New Zealand. Politik macht er nach einem klaren Kosten-Nutzen-Plan, seine Versprechen sind wirtschaftlicher Erfolg und saubere Finanzen. Als Luxon vor vier Jahren zum ersten Mal ins Parlament gewählt wurde, stieg er damit schnell zum Hoffnungsträger der kriselnden National Party auf. Und tatsächlich führte Luxon die Konservativen im Oktober 2023 mit dem Slogan „Bringt das Land zurück in die Spur“ zum Wahlsieg. Anschließend raufte er sich mit der libertären Partei ACT und den Populisten von New Zealand First zu einer stramm rechten Koalition zusammen.

Jacinda Ardern agierte mit grünem Gewissen

Das Bündnis ist ein scharfer Kontrast zu der Regierung, welche die Labour-Lichtgestalt Jacinda Ardern von 2017 bis zu ihrem Rücktritt Anfang 2023 anführte. Die agierte mit grünem Gewissen und Vielfaltsanspruch. Aber das kam nicht nur gut an in einem Land, dessen Exportwirtschaft von der klimaschädlichen Milch- und Fleischproduktion abhängig ist. Und wegen der Folgen von Pandemie und Krieg waren für viele Menschen in Neuseeland bald die hohen Lebenshaltungskosten das Thema, nicht Erderwärmung oder gesellschaftliche Spaltung. Schon Arderns Nachfolger Hipkins musste die Agenda der Weltverbesserung überarbeiten. Christopher Luxon und seine rechten Freunde schlagen sie jetzt kurz und klein.

Gleich nach dem Regierungsantritt gab es Massenproteste, weil Luxons Kabinett sofort anfing, die Pro-Maori-Politik aus der Ardern-Zeit rückgängig zu machen. Zum Beispiel das grundsätzliche Rauchverbot für Landsleute ab Jahrgang 2009, das sich vor allem Maori-Führer als Mittel gegen den hohen Tabakkonsum in ihren Gemeinden gewünscht hatten. Die Koalition will sogar die Deutung des Vertrags von Waitangi hinterfragen; der Vertrag, 1840 zwischen der britischen Krone und 45 Maori-Häuptlingen geschlossen, regelt die Ansprüche der Indigenen.

Im Meer wird wieder nach Öl und Gas gesucht

Und in der Umweltpolitik hat Luxon das Klimaschutzprogramm zusammengestrichen, spart an der Aufforstung und hat die Zentralisierung des Wassermanagements gekippt. Dafür darf im Meer wieder nach Öl und Gas gebohrt werden. Die Umweltschutz-Gruppe Forest and Bird spricht von einem „Krieg gegen die Natur“, Luxons Regierung von einem „Niedrigstkosten-Ansatz“.

Christopher Luxon packt an: In Eile reformiert er Reformen, die mal als Lösung für komplexe Probleme gedacht waren, und stellt einfach den alten Zustand wieder her. Einfallsreich ist das nicht, aber der Ex-Manager will eben schnellen finanziellen Erfolg. Und für den ist wenig Rücksicht auf Umwelt und Ureinwohner tatsächlich nützlich.