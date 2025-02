Vor der Anhörung im Bundestag zu einem Gruppenantrag zur rechtlichen Neuregelung von Schwangerschaftsabbrüchen gibt es eine Kontroverse darüber, ob das Vorhaben noch zur Abstimmung gestellt werden soll. Die katholische Kirche äußerte sich am Freitag ablehnend. Der Gesetzentwurf stelle einen Versuch dar, noch in den letzten Tagen vor der Neuwahl „in Eile grundlegende Änderungen herbeizuführen“, sagte der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing. Anders sieht es die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi: „Wir erwarten, dass Union und FDP den Wunsch einer mit 80 Prozent Zustimmung großen Mehrheit der Bevölkerung für straffreie Schwangerschaftsabbrüche nicht weiter blockieren“, erklärte der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke. Bislang ist offen, ob es nach der Anhörung noch zu einer Abstimmung kommen wird. Für Dienstag ist die letzte Plenumssitzung des Bundestags in dieser Wahlperiode geplant.