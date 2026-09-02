Die Neuordnung der Pflegegrade könnte einer Studie zufolge nur halb so viel Geld einsparen wie erwartet. Statt der geplanten vier Milliarden Euro jährlich vom Jahr 2030 an werde die Reform nur zwei Milliarden Euro einbringen, teilte das Wissenschaftliche Institut der AOK (WIdO) am Mittwoch in Berlin auf Grundlage einer eigenen Analyse mit. Laut den Sparplänen der Bundesregierung im Pflegeneuordnungsgesetz sollen die Voraussetzungen für eine Einstufung in die Pflegegrade 1, 2 und 3 angehoben werden. Bestehende Einstufungen sollen davon unberührt bleiben. Das WIdO wertete für seine Analyse Daten von 1,1 Millionen AOK-Versicherten aus, die der Medizinische Dienst im Jahr 2024 begutachtet hatte. Das WIdO empfahl, nicht allein die Schwellenwerte anzuheben, sondern auch das Begutachtungssystem zu reformieren.