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BerlinEs geht um alles – außer um die Mädchen

Lesezeit: 5 Min.

Die Behörden in Berlin-Neukölln sind eigentlich mit Problemlagen vertraut, der Stadtteil ist ein sozialer Brennpunkt: U-Bahnhof  an der Karl-Marx-Straße.
Die Behörden in Berlin-Neukölln sind eigentlich mit Problemlagen vertraut, der Stadtteil ist ein sozialer Brennpunkt: U-Bahnhof  an der Karl-Marx-Straße. Christophe Gateau/dpa

Sexuelle Gewalt in einem Neuköllner Jugendzentrum, Vertuschungsvorwürfe gegen das Jugendamt und ein fragwürdiges politisches Nachbeben.

Von Meredith Haaf, Berlin

Wo sie wohl zurzeit hingehen, wenn sie unter sich sein wollen, die Jungs und Mädchen der Wutzkyallee? Es ist nicht so, als gäbe es dort, am Rande des Berliner Bezirks Neukölln massenweise Orte für sie. Und das Jugendzentrum mit dem großen Garten? Das ist jetzt zu. Und bleibt auch zu, bis endlich geklärt ist, was hier eigentlich in den vergangenen Monaten alles genau schiefgelaufen ist.

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In einem Neuköllner Jugendzentrum soll mindestens ein Mädchen mehrmals Opfer sexueller Gewalt geworden sein. Das zuständige Jugendamt steht massiv in der Kritik, weil es trotz Meldungen nicht handelte.

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