Wo sie wohl zurzeit hingehen, wenn sie unter sich sein wollen, die Jungs und Mädchen der Wutzkyallee? Es ist nicht so, als gäbe es dort, am Rande des Berliner Bezirks Neukölln massenweise Orte für sie. Und das Jugendzentrum mit dem großen Garten? Das ist jetzt zu. Und bleibt auch zu, bis endlich geklärt ist, was hier eigentlich in den vergangenen Monaten alles genau schiefgelaufen ist.