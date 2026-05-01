Wo sie wohl zurzeit hingehen, wenn sie unter sich sein wollen, die Jungs und Mädchen der Wutzkyallee? Es ist nicht so, als gäbe es dort, am Rande des Berliner Bezirks Neukölln massenweise Orte für sie. Und das Jugendzentrum mit dem großen Garten? Das ist jetzt zu. Und bleibt auch zu, bis endlich geklärt ist, was hier eigentlich in den vergangenen Monaten alles genau schiefgelaufen ist.
BerlinEs geht um alles – außer um die Mädchen
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Sexuelle Gewalt in einem Neuköllner Jugendzentrum, Vertuschungsvorwürfe gegen das Jugendamt und ein fragwürdiges politisches Nachbeben.
Von Meredith Haaf, Berlin
Jugendklub in Berlin:Wurden hier vor allem Täter geschützt?
In einem Neuköllner Jugendzentrum soll mindestens ein Mädchen mehrmals Opfer sexueller Gewalt geworden sein. Das zuständige Jugendamt steht massiv in der Kritik, weil es trotz Meldungen nicht handelte.
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