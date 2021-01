Staats- und Regierungschefs haben zum Jahreswechsel auf gemeinsame Anstrengungen gegen die Corona-Pandemie auch 2021 eingestimmt und zu Einheit aufgerufen. 2020 sei schwierig gewesen und habe an die Schwächen erinnert, aber man werde geeinter aus der Krise gehen, sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Silvesterabend in einer Fernsehansprache. "Leider ist es noch nicht gelungen, die Epidemie ganz zu stoppen", sagte Kremlchef Wladimir Putin, "der Kampf mit ihr hört keine Minute auf". Der künftige US-Präsident Joe Biden betonte, die Herausforderungen für die USA würden nicht über Nacht verschwinden. "Aber während wir uns auf den Beginn des neuen Jahres freuen, erfüllt mich frische Hoffnung über die Möglichkeiten besserer Tage, die kommen werden." Der abgewählte US-Präsident Donald Trump pries in einer Videobotschaft die Errungenschaften des Landes unter seiner Führung. Es seien "wahrhaftig historische Siege" errungen worden. Er lobte die rasche Herstellung von Impfstoffen gegen das Coronavirus und dankte Wissenschaftlern, Ärzten und Militärangehörigen. Die Impfungen würden die Pandemie ein für alle Mal beenden, so Trump. Über die dramatischen Ausmaße der Pandemie in den USA und seine Niederlage bei der Präsidentenwahl sprach er nicht.