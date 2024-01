In seiner Neujahrsansprache hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sich mehr Bereitschaft zur Veränderung und zum Kompromiss gewünscht. Die Welt sei "unruhiger und rauer" geworden, sie verändere sich "in geradezu atemberaubender Geschwindigkeit", sagte Scholz bei der am Sonntag ausgestrahlten Rede mit Blick auf die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten. "Auch wir müssen uns deshalb verändern." Er nehme sich die Sorgen vor Veränderungen und die Unzufriedenheit mancher Menschen zu Herzen, sagte Scholz, und ergänzte: "Wir kommen auch mit Gegenwind zurecht." Der Regierungschef verwies darauf, dass manche befürchteten Szenarien nicht eingetreten seien. "Die Inflation ist gesunken. Löhne und Renten steigen. Die Gasspeicher sind für diesen Winter randvoll", nannte er als Beispiele.