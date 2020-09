Von Christian Endt

Detailansicht öffnen Willkommen im Risikogebiet: Eine Teststation am Autobahnrastplatz Heuberg bei Rosenheim. Die Stadt in Oberbayern verzeichnet derzeit besondes viele Neuinfektionen. (Foto: Heiko Becker/imago images/HMB-Media)

Falls Bayerns Teststrategie zu einer erfolgreichen Bekämpfung des Coronavirus beiträgt, müsste sich das früher oder später an den Fallzahlen ablesen lassen. Bislang aber trifft eher das Gegenteil zu. Im bundesweiten Vergleich hat der Freistaat gerade unter allen Ländern die schlechtesten Zahlen. 16 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner haben die Behörden in den vergangenen sieben Tagen gemeldet, so hoch ist die sogenannte Inzidenz nirgendwo sonst.

Nachdem der Sommer zunächst ruhig verlief, begannen Mitte Juli die Fallzahlen bundesweit wieder zu steigen, doch nicht überall gleichermaßen. In großen Teilen Ostdeutschlands zeichneten die Kurven nur einen kleinen Buckel. Länder wie Niedersachsen, Hessen oder Schleswig-Holstein vermeldeten einen deutlichen Anstieg, bekamen diesen jedoch unter Kontrolle. Der gesamtdeutsche Wert ist seit etwa zwei Wochen tendenziell rückläufig. Lediglich in den beiden großen Ländern im Süden klettert die Kurve weiter nach oben.

In Bayern trifft es aktuell die kreisfreien Städte Landshut, Rosenheim und Memmingen, die eine Inzidenz über dem Schwellenwert von 50 haben. Aus den drei Rathäusern heißt es, das liege vor allem an den vielen Reiserückkehrern. Darin dürfte ein Teil der Antwort liegen, warum Bayern und Baden-Württemberg gerade an der Spitze der Infektionstabelle liegen. Traditionell enden die Sommerferien hier erst im September, wenn anderswo längst wieder unterrichtet wird. Hinzu kommt eine geografische Nähe zum Balkan, wo derzeit neben Frankreich und Spanien die Fallzahlen in Europa am höchsten sind.

Viele Virologen und Epidemiologen sind ohnehin der Ansicht, dass Reiserückkehrer für den Kampf gegen die Pandemie nicht entscheidend sind - solange es gelingt, eine Weiterverbreitung des Virus im Inland zu unterbinden. Hier kommt es auf die örtlichen Gesundheitsämter an, die für das Nachverfolgen der Kontaktpersonen von Infizierten zuständig sind. Bislang klappt das nach Aussagen mehrerer Amtsleiter weitgehend problemlos, auch wenn man merke, dass die Leute wieder deutlich mehr Kontakte hätten. Bei weiter steigenden Fallzahlen wäre irgendwann der Punkt erreicht, an dem die Gesundheitsämter der Kontaktketten nicht mehr Herr würden. Dann droht eine unkontrollierte Weiterverbreitung des Virus, die im schlimmsten Fall zu einer Überlastung des Gesundheitssystems führen könnte.

Derzeit ist Deutschland davon weit entfernt. Die Zahl der Covid-19-Patienten in Krankenhäusern und Intensivstationen ist konstant niedrig, ebenso die Zahl der Toten. In Relation zu den Ansteckungen sterben sehr viel weniger Menschen an Covid-19 als im Frühjahr. Dies lässt sich teilweise damit erklären, dass sich überwiegend junge Menschen infizieren. 60 Prozent der Betroffenen sind jünger als 35 Jahre. Bei jungen Menschen sind schwere und tödliche Verläufe sehr selten.

Generell sind die aktuellen Daten nur bedingt mit denen vom Frühjahr vergleichbar. Damals waren die Testkapazitäten deutlich geringer, weshalb vor allem symptomatische Fälle getestet wurden. Viele Infektionen landeten damals mangels Test niemals in der Statistik. Eine Dunkelziffer unerkannter Fälle gibt es zwar weiterhin, sie fällt aber wohl geringer aus als zu Beginn der Pandemie.

Das vermehrte Testen dürfte auch dazu beitragen, dass Bayern derzeit bei den Neuinfektionen an der Spitze steht. Schließlich wird hier besonders großzügig getestet, die Staatsregierung bietet kostenlose Tests für alle an. Dadurch kommen mehr positive Ergebnisse aus den Laboren - durch deren Überlastung allerdings häufig zu spät für eine wirkungsvolle Kontaktverfolgung.