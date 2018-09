19. September 2018, 18:49 Uhr Neues Gesetz Schlechte Kita, gute Kita

In vielen Kindergärten ist die Betreuung nicht zufriedenstellend, es fehlen vor allem Erzieher. Nun gibt der Bund 5,5 Milliarden Euro, um die Qualität zu steigern und die Gebühren zu senken - jedenfalls für manche Eltern.

Von Henrike Roßbach, Berlin

Der Deutsche Städtetag lobt den Bund für das neue Gesetz und fordert, dass er sich dauerhaft für bessere Kitas engagiere. (Foto: Mareen Fischinger/imago/Westend61)

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) sitzt ziemlich häufig auf kleinen Stühlchen in Kindergärten. Am Mittwoch aber hatte ihr Besuch in einer Kita in Berlin-Mitte einen besonderen Grund: Kurz zuvor hatte das Kabinett nach einer monatelangen Ressortabstimmung ihr Gute-Kita-Gesetz verabschiedet, und vorstellen wollte die Ministerin es am Ort des Geschehens, in einem Kindergarten.

Ziel des Gesetzes, das offiziell "Kita-Qualitäts- und -Teilhabeverbesserungsgesetz" heißt und von Giffey für den Alltagsgebrauch umgetauft wurde, sind bessere Kindergärten und Krippen. 5,5 Milliarden Euro reicht der Bund dafür in den kommenden Jahren an die Länder weiter; im Koalitionsvertrag waren ursprünglich nur 3,5 Milliarden Euro vorgesehen gewesen. In Kraft treten soll das Gesetz am 1. Januar kommenden Jahres. 2019 fließen dann die ersten knapp 500 Millionen Euro, 2020 eine knappe Milliarde, 2021 und 2022 jeweils fast zwei Milliarden. Konkret bekommen die Länder zusätzliche Umsatzsteuerpunkte; der Bund verzichtet also auf einen Teil des Umsatzsteueraufkommens, das ihm eigentlich zustünde. Verteilt auf die Bundesländer wird das Geld nach den Regeln, nach denen auch der Länderfinanzausgleich funktioniert.

In den vergangenen Jahren hatte vor allem der quantitative Ausbau von Kitaplätzen im Fokus gestanden, vor allem ging es dabei um mehr Plätze für Kinder unter drei Jahren. Denn seit es das Elterngeld gibt, bleiben Mütter oft nur ein Jahr zu Hause, plus "Vätermonate". Danach brauchen viele Familien einen Betreuungsplatz. Gemessen an der Nachfrage gibt es zwar immer noch nicht genügend Krippenplätze, trotz Rechtsanspruch vom ersten Geburtstag an. Immer stärker in den Mittelpunkt der Diskussion aber rückte darüber hinaus die oft mangelhafte Qualität der Kitas - festgemacht unter anderem daran, dass eine Erzieherin häufig für zu viele Kinder zuständig ist. Kürzlich erst veröffentlichte die Bertelsmann-Stiftung eine Studie, nach der gerade bei den Jüngsten der Betreuungsschlüssel weit entfernt ist von dem, was Experten raten.

Mit dem Geld des Bundes können die Länder nun zusätzliche Erzieherinnen einstellen (wenn sie trotz des Erziehermangels welche finden). Sie können die Finanzen aber auch anders verwenden. Der Bund will zwar sichergehen, dass seine Milliarden auch wirklich für eine Verbesserung der Kinderbetreuung eingesetzt werden - und zwar als zusätzliche Mittel, die Länder dürfen nicht etwa im Gegenzug ihre eigenen Ausgaben kürzen. Der Bund setzt aber keine einheitlichen Standards, die erreicht werden müssen, sondern bietet den Ländern zehn "Handlungsfelder" an. Es gebe keine "Einheitslösung, die überall funktioniert", begründete Giffey ihren Ansatz. Geplant sind individuelle Verträge mit allen 16 Ländern, in denen die Maßnahmen festgelegt werden, die die Länder angehen wollen. Ob sie vorankommen, will der Bund überprüfen.

Das Geld ist auch gedacht für bessere Ausbildung, gutes Essen und pädagogische Vielfalt

Ein Punkt allerdings ist verpflichtend: In Zukunft müssen alle Elternbeiträge sozial gestaffelt sein - und Wohngeldempfänger sowie Eltern, die wegen ihres geringen Einkommens den Kinderzuschlag bekommen, müssen von den Gebühren ganz befreit werden. Bislang gilt das nur für Familien, die Hartz IV bekommen. 1,2 Millionen Kinder hätten dadurch Anspruch auf einen kostenlosen Kitaplatz, sagte Giffey. Aus ihrer Sicht darf der Kitabesuch von Kindern aus Familien mit geringem Einkommen nicht an Gebühren scheitern.

Darüber hinaus dürfen die Länder auch für andere Elterngruppen die Beiträge senken. Um diesen Punkt hatte es im Vorfeld Streit gegeben. Unionspolitiker betonten am Mittwoch dennoch, sie erwarteten von den Ländern zumindest, nicht alle Mittel in eine Beitragssenkung oder -befreiung zu stecken, sondern vorrangig die Betreuungsqualität zu verbessern.

Verwenden dürfen die Länder die Milliarden des Bundes auch, um einen besseren Betreuungsschlüssel zu finanzieren, längere und bedarfsgerechte Öffnungszeiten oder um den Kitaleiterinnen mehr Zeit für ihre speziellen Aufgaben zu geben. Ebenfalls im erlaubten "Instrumentenkasten": Verbesserungen bei der Ausbildung von Erzieherinnen, "kindgerechte Räume", gutes Essen und Bewegung, eine bessere Kindertagespflege, sprachliche Bildung, die Bildung von Netzwerken und mehr pädagogische Vielfalt, etwa durch die Einbeziehung von Kindern mit Behinderung.

Der Deutsche Städtetag lobte Giffeys Vorstoß. Allerdings müsse sich der Bund für eine wirklich nachhaltige Qualitätsverbesserungen "dauerhaft engagieren" und auch nach 2022 zuverlässig Geld zur Verfügung stellen, sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy. Mit den geplanten bis zu zwei Milliarden Euro pro Jahr ließen sich zudem die Ziele nur teilweise erreichen, nicht aber alle.