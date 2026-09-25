Junge Eltern sollen das Kindergeld künftig automatisch erhalten, ohne dafür einen Antrag zu stellen. Für ein entsprechendes Gesetz gab nun auch der Bundesrat am Freitag grünes Licht. Es soll zum 1. Januar 2027 in Kraft treten. Der Bundestag hatte das Gesetz bereits im Juli beschlossen. Voraussetzung ist, dass mindestens ein Elternteil gemeinsam mit dem Kind in Deutschland lebt und mindestens ein Elternteil in Deutschland arbeitet. Zudem müssen die Behörden die Kontoverbindung kennen. Für kompliziertere Kindergeld-Fälle bleibt es vorerst beim Antrag.