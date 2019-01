28. Januar 2019, 18:46 Uhr Neuer Islam-Verband Losgelöst

Elf Moschee-Gemeinden haben in Hannover den Verband "Muslime in Niedersachsen" gegründet - nachdem Ditib wegen seiner Türkeinähe in der Kritik steht.

Der Moscheeverband Ditib steht in ganz Deutschland wegen seiner großen Türkeinähe in der Kritik, manche Bundesländer haben daher ihre Zusammenarbeit ausgesetzt. Nicht so in Niedersachsen, dort setzt Rot-Schwarz die Kooperation fort. Dafür gibt es nun neuen Ärger. Spätestens seit dem Rückzug des kompletten Ditib-Vorstands im November - aus Protest gegen zunehmende Einflussnahme aus Ankara - war laut darüber diskutiert worden, inwiefern Ditib überhaupt einen Hauptvertretungsanspruch für die Muslime in dem Bundesland hat. Der neue Ditib-Landeschef Ali Ihsan Ünlü warnte jedenfalls vor einer weiteren Zersplitterung der muslimischen Gemeinschaft: "Das geht so nicht." Ein weiterer Verband sei "Blödsinn". Doch nun ist der neue Verband da. Elf Moschee-Gemeinden aus Niedersachsen haben am Samstag in Hannover den Verband "Muslime in Niedersachsen" gegründet. Vorsitzender ist Avni Altiner aus Hannover, der frühere Vorsitzende des islamischen Landesverbandes Schura. "Wir möchten die Muslime in Niedersachsen vertreten, die sich als unabhängig von politischen und finanziellen Bindungen an das Ausland verstehen", heißt es. Unter den Mitgliedern seien bislang Gemeinden aus Osnabrück, Hannover, Braunschweig, Nienburg und Vechta. Zum elfköpfigen Vorstand zählten auch mehrere Frauen. Ein Sprecher betonte, dass der Verband allen Muslimen unabhängig ihrer Herkunft offenstehe. "Wer heute als junger Muslim in Hannover geboren wird, für den ist völlig ohne Belang, ob der Vater oder Großvater aus der Türkei, aus Ägypten oder anderswoher stammt. Er ist deutscher Bürger muslimischen Glaubens." Bislang vertrete der neue Verband Gemeinden mit arabischen, kurdischen, bosnischen und afrikanischen Wurzeln. Mitgliedszahlen wurden nicht genannt. Der Verband sei auf Zuwachs angelegt.

Die niedersächsische Regierung zeigte sich zufrieden. "Ich freue mich auf eine konstruktive und intensive Zusammenarbeit", sagte die Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe, Doris Schröder-Köpf, am Montag. "Besonders erfreulich ist, dass der neue Moscheeverband es als seine Pflicht ansieht, für alle Ethnien offen und politisch unabhängig zu sein", so die SPD-Politikerin.

Der Moscheeverband Ditib vertritt in Niedersachsen und Bremen nach eigenen Angaben 85 Gemeinden mit etwa 160 000 Muslimen. Zur Schura gehören nach eigenen Angaben 88 niedersächsische Moscheevereine, darunter viele aus der Gemeinschaft Milli Görüs. In Niedersachsen leben insgesamt rund 300 000 Muslime.