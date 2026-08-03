Der neue Botschafter Deutschlands in Israel, Alexander Graf Lambsdorff, hat dem israelischen Präsidenten Isaac Herzog am Montag sein Beglaubigungsschreiben überreicht. „Die besonderen Beziehungen zwischen Israel und Deutschland sind in einer schmerzhaften Geschichte verwurzelt, stellen heute jedoch eine starke und lebendige Partnerschaft in so vielen Bereichen dar“, erklärte Herzog laut seinem Büro in seiner Jerusalemer Residenz. Lambsdorff hatte zu seinem Start in Tel Aviv in einem Instagram-Beitrag unterstrichen, er wolle die bilateralen Beziehungen zwischen den Ländern voranbringen und „hoffentlich einen Beitrag zu einer positiven Entwicklung in der Region“ leisten.