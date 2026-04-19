Die Zahl der Asylanträge in Deutschland ist im ersten Quartal dieses Jahres um fast ein Viertel (23 Prozent) gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurückgegangen und auf ein Rekordtief gefallen. Insgesamt wurden in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres nur 28 922 Schutzanträge gestellt. Damit belegt Deutschland erstmalig seit 2015 den vierten Platz in der europäischen Asylstatistik, nachdem man zuvor jahrelang Spitzenreiter war. Das berichtet die Welt am Sonntag unter Berufung auf bisher unveröffentlichte Zahlen der Asylagentur der Europäischen Union (EUAA). Die meisten Schutzgesuche wurden laut Statistik in Frankreich gestellt (34 643), gefolgt von Spanien und Italien.