Laut einer Studie zu Cybermobbing sind mehr Kinder und Jugendliche als noch vor zwei Jahren von Hass im Internet betroffen. Aktuell erlebten dort 20,7 Prozent der Schülerinnen und Schüler Beleidigungen, Bedrohungen oder Ausgrenzungen, sagte der Vorstandsvorsitzende des Bündnisses gegen Cybermobbing, Uwe Leest, am Dienstag. Bei der Erhebung im Jahr 2024 waren noch 18,5 Prozent der Schülerinnen und Schüler betroffen, im Jahr 2017 waren es nur 12,7 Prozent der Befragten. Für die „Cyberlife VI“-Studie wurden in diesem Jahr 716 Lehrerinnen und Lehrer, 4525 Schülerinnen und Schüler sowie 1113 Eltern online befragt. Demnach sind 70 Prozent der befragten Lehrkräfte bereits mit Cybermobbing in Berührung gekommen. Die Kinder und Jugendlichen gaben an, dass die Mobber meist direkt aus ihrer Klasse kamen (70 Prozent). 71 Prozent gaben an, die Personen, von denen sie online gemobbt werden, persönlich zu kennen.