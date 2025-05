Die neue Bundesregierung will vom ersten Tag ihrer Amtszeit an mit neuer Härte gegen illegale Migration vorgehen. Der neue Bundesinnenminister Alexander Dobrindt ( CSU ) ließ am Mittwoch bereits kurz nach seiner Amtsübernahme die Kontrollen an Deutschlands Außengrenzen verstärken. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen sollen die aktuell 11 000 Beamten um bis zu 3000 Kräfte der Bundespolizei aufgestockt werden. Zusätzliche Grenzschützer machten sich demnach bereits Stunden nach dem Amtsantritts Dobrindt auf den Weg an die 3800 Kilometer langen Außengrenzen zu den deutschen Nachbarn oder seien schon vor Ort. Nach mündlicher Anweisung durch den neuen Innenminister sei der „Aufwuchs von Kräften an der Grenze angelaufen“, hieß es im Innenministerium.

Nach Amtsantritt des neuen Kanzlers Friedrich Merz (CDU) soll es erklärtermaßen zu einem Paradigmenwechsel in der Grenzpolitik kommen. Denn die schwarz-rote Koalition will trotz juristischer Bedenken künftig auch in Asylfällen Zurückweisungen vornehmen. Bislang galt die Praxis, dass Drittstaatsangehörigen auch ohne legale Einreisedokumente der Grenzübertritt zu erlauben ist, wenn sie Asyl begehren. Offen war zunächst, wann dieser Schritt umgesetzt werden soll. In jedem Fall droht damit Streit mit Deutschlands Nachbarn. Denn Länder wie Polen oder Österreich hatten einen solchen Schritt im Vorfeld als Bruch europäischen Rechts kritisiert. Im Koalitionsvertrag hatten Union und SPD vereinbart, solche Zurückweisungen nur in Abstimmung mit den Nachbarländern vorzunehmen.

Die Verstärkung soll durch längere Arbeitszeiten möglich werden

Die Entscheidung folgte am Nachmittag nach ausführlichen Beratungen Dobrindts mit Bundespolizei-Präsident Dieter Romann. Auch der Präsident des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, Hans-Eckhard Sommer, war zu Gesprächen im Ministerium. In den Behörden könnte der Schritt Diskussionen auslösen. Denn erreicht werden soll der verstärkte Grenzschutz nicht mit mehr Personal, sondern mit längeren täglichen Arbeitszeiten und dem späteren Austausch von Bundespolizisten. Damit wird auch deutlich, dass es um vorübergehende Maßnahmen geht. Dauerhaft ließe sich eine solche Kontrolldichte kaum aufrechterhalten.

Unterdessen ist Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), der am Dienstag erst im zweiten Wahlgang ins Amt gewählt worden war, am Mittwochmorgen zu seiner ersten Auslandsreise als Kanzler aufgebrochen. Seine Reiseziele: erst Paris, am Abend dann Warschau. Er wolle ein Zeichen nach innen und nach außen setzen, sagte er auf dem Flug, dass er sich für eine gute Zusammenarbeit gerade mit diesen beiden Ländern einsetzen und „ein bisschen auch einen Neustart“ einleiten wolle.

In Paris kündigte der französische Präsident Emmanuel Macron einen „deutsch-französischen Verteidigungs- und Sicherheitsrat“ und ein gemeinsames Programm für Innovationen im Verteidigungsbereich an, „um bahnbrechende Innovationen zu ermöglichen, die für den Krieg von morgen notwendig sind“. Merz sagte, er wolle mit Frankreich und Großbritannien über die künftige atomare Abschreckung in Europa sprechen; als Ergänzung zum atomaren Schutzschild durch die USA.

Merz und Macron vor dem Élysée-Palast. (Foto: Blondet Eliot/ABACA/IMAGO)

Während der Regierungschef im Ausland unterwegs war, bekamen seine Minister in Berlin ihre jeweiligen Ressorts übergeben. Mit drei Ausnahmen: Das Auswärtige Amt und das Agrarministerium waren bereits am Dienstag an die neuen Chefs übergeben worden, Ersteres an Johann Wadephul (CDU), Letzteres an Alois Rainer (CSU) – und im Verteidigungsressort ist der neue Minister mit Boris Pistorius (SPD) auch der alte.

Genau wie im Innenministerium machten auch in anderen Häusern die neuen Ressortchefs deutlich, dass es sofort losgehen werde mit der Arbeit. Der neue Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) sagte bei der Amtsübergabe: „Es ist mein Anspruch, dass wir im Kabinett vor der Sommerpause den Haushalt haben.“ Andere ließen durchblicken, dass sie neue Akzente setzen wollen – trotz all der lobenden Worte, die bei so einer Amtsübergabe über den Vorgänger fallen. Katherina Reiche (CDU) etwa, die das Wirtschaftsministerium von Robert Habeck (Grüne) übernimmt, sagte am Mittwoch: „Ich glaube, dass wir wieder mehr ermöglichen müssen“, mit einer Politik, „die reguliert, ja, aber auch aktiviert und Marktteilnehmer ein Stück in die Eigenverantwortung nimmt“. In der Energiepolitik forderte sie zudem einem „Realitätscheck“.

Viele Minister müssen ihre Häuser umorganisieren

Neben der inhaltlichen Arbeit werden die Minister auch ihre Häuser neu organisieren müssen. Am späten Dienstagabend billigte das Kabinett in seiner ersten Sitzung noch den „Organisationserlass“, der festlegt, welche Ressorts welche Zuständigkeiten bekommen. Reiches Ministerium etwa verliert die Klima-, Raumfahrt- und Transformationspolitik, letztere wandert ins Finanzressort. Der Verbraucherschutz kehrt vom Umwelt- ins Justizministerium zurück, das Familienministerium bekommt die Bildungspolitik hinzu – und die Zuständigkeiten von Digitalminister Karsten Wildberger (parteilos) werden sogar aus fünf Häusern plus Kanzleramt zu ihm verlagert.