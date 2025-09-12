Angesichts eines drohenden Milliardendefizits in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) soll eine Expertenkommission eine grundlegende Finanzreform ausarbeiten. Erste Vorschläge soll das Gremium, das am Freitag von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken eingesetzt wurde, im Frühjahr 2026 vorlegen. Zur kurzfristigen Stabilisierung der Krankenkassenbeiträge für 2026 schloss die CDU-Politikerin auch Leistungseinschnitte nicht aus. Um die für 2026 erwartete Deckungslücke von vier Milliarden Euro zu schließen, sei neben zusätzlichen Mitteln aus dem Bundeshaushalt auch ein Spargesetz denkbar. Konkrete Maßnahmen nannte Warken (Foto: dpa) mit Verweis auf laufende Regierungsgespräche nicht. Die Finanzlücke für 2026 sei nur die „Spitze des Eisbergs“, räumte die Gesundheitsministerin ein. Der durchschnittliche Krankenkassenbeitrag liegt derzeit bei 17,5 Prozent des Bruttolohns, einschließlich des sogenannten Zusatzbeitrages.