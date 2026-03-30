Nach Ordnungsmaßnahmen gegen den AfD-Nachwuchspolitiker Kevin Dorow ist ein weiteres Vorstandsmitglied der neu gegründeten AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland (GD) unter Druck geraten. Die niedersächsische GD-Vorständin Julia Gehrckens wurde vom AfD-Bundesvorstand um eine Stellungnahme gebeten, wie in Parteikreisen bestätigt wurde. Hintergrund sind Aussagen Gehrckens, die durch eine RTL- und Stern-Recherche bekannt wurden. Eine Reporterin hatte im vergangenen Sommer undercover Filmaufnahmen gemacht. Gehrckens soll darauf zu hören sein, wie sie Pforzheim als „gottlose Kanaken-Stadt“ und Linke als „geisteskrank“ bezeichnet. Weiterhin soll sie die Behauptung bestätigt haben, die Banken in Amerika würden den Juden gehören – „das stimmt halt auch“. Ein GD-Sprecher kritisierte, die vorliegenden Aufnahmen seien unter fragwürdigsten Umständen entstanden. Die darin getätigten Aussagen müssten jedoch politisch bewertet werden und entsprächen „in Teilen nicht unserem Anspruch an eine sachliche Auseinandersetzung“. „Frau Gehrckens hat Verantwortung übernommen, ihre Wortwahl eingeräumt und die deutliche interne Kritik sowie ausgesprochene Rügen akzeptiert, so dass wir den Vorgang nach Abwägung aller Umstände als abgeschlossen betrachten“, sagte er. Gehrckens war im November in den Vorstand der neu gegründeten AfD-Nachwuchsorganisation gewählt worden.