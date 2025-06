Eine Blockadeaktion der Initiative „Neue Generation“ ist am Bundestag in Berlin von der Polizei gestoppt worden. Eine Gruppe von etwa 20 Menschen habe am Freitag gegen 8.30 Uhr versucht, sich vor der Zufahrt zur Tiefgarage des Parlaments festzukleben, sagte eine Polizeisprecherin. Die Beamten seien aber schneller gewesen und habe eingegriffen. 20 Menschen seien vorläufig festgenommen worden. 80 Polizisten waren im Einsatz. Der Parlamentsbetrieb sei nicht gestört worden. Die „Neue Generation“ erklärte auf ihrer Internetseite, Aktivistinnen und Aktivisten hätten zur Sitzungswoche des Bundestags im Regierungsviertel Präsenz zeigen und das Gespräch mit Bundestagsabgeordneten suchen wollen. Grund für den Protest sei „der besorgniserregende Zustand unserer Demokratie“. Ziel sei unter anderem, „ankommende Abgeordnete friedlich mit ihrer Verantwortung zu konfrontieren“.Die „Neue Generation“ ist aus der „Letzten Generation“ heraus entstanden und setzt sich nach eigenen Angaben unter anderem für einen „grundlegenden Wandel hin zu einer lebendigen Erde und echter Demokratie“ ein.