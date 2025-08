Die Opferzahl häuslicher Gewalt in Deutschland hat sich nach Medieninformationen zuletzt auf einem Allzeithoch befunden. Im vergangenen Jahr registrierte das Bundeskriminalamt mit 256 942 Betroffenen so viele wie nie zuvor, wie die Welt am Sonntag berichtet. Der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr liege bei rund 3,7 Prozent, im Fünf-Jahres-Vergleich sogar bei 14 Prozent. Rein statistisch werde damit in Deutschland etwa alle zwei Minuten ein Mensch von seinem Partner oder Ex-Partner oder einem nahen Verwandten misshandelt. Wie die Zeitung weiter nach BKA-Angaben mitteilt, registrierte die Polizeibehörde im Teilbereich der Partnerschaftsgewalt im vorigen Jahr 171 069 Opfer, knapp zwei Prozent mehr als im Vorjahr. Bei der Teilmenge der innerfamiliären Gewalt registrierte das BKA einen Anstieg um 7,3 Prozent auf 94 873 Betroffene. 73 Prozent der Opfer häuslicher Gewalt sind Frauen.