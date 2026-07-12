Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat eine Kabinettsumbildung angekündigt. Er begründete dies unter anderem mit einem außenpolitischen Strategiewechsel, um Beziehungen zu Schlüsselpartnern zu stärken. Er habe darüber auch mit Regierungschefin Julija Swyrydenko gesprochen. „Wir haben festgestellt, dass für die Veränderung eine Erneuerung des Ministerkabinetts nötig ist“, schrieb er bei Telegram. Er dankte Swyrydenko für ihren Einsatz und kündigte an, ihr die Leitung der Diplomatie mit den wichtigsten Partnern der Ukraine anzubieten.

Selenskij nannte keinen Kandidaten für Swyrydenkos Nachfolge. Die 40-Jährige ist erst seit Juli 2025 als Ministerpräsidentin im Amt. Als Regierungschefin löste sie Denys Schmyhal ab, den Selenskij bereits vor Beginn des Kriegs ernannt hatte.