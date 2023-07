Unbekannte haben am Bahnhof Neubrandenburg in der Nacht zum Samstag eine Regenbogenflagge gestohlen und eine verbotene Hakenkreuzflagge gehisst. Der Staatsschutz ermittelt wegen des Verdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Bislang gebe es keine Hinweise zu den Tätern, teilte die Polizei am Sonntag mit. Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel (SPD) nannte die Tat "menschenverachtend und klar verfassungsfeindlich". Wer eine Hakenkreuzflagge hisse, "verhöhnt in unerträglicher Weise die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft", sagte er.