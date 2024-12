NNN, so lautet ihr einprägsames Kürzel, hat in dem südwestafrikanischen Land einen beachtlichen Erfolg erzielt. Eine Feministin im westlichen Sinne ist sie nicht – aber dennoch ist ihre Wahl eine gute Botschaft für die Gleichberechtigung.

Von Paul Munzinger

Bisher gab es genau eine Frau, die als Siegerin aus einer Präsidentschaftswahl in Afrika hervorging: Ellen Johnson Sirleaf. Sie schaffte es sogar zweimal. 2005 wurde sie zur Präsidentin Liberias gewählt, 2011 im Amt bestätigt. Samia Suluhu Hassan aus Tansania, die aktuell einzige Präsidentin Afrikas, rückte 2021 an die Spitze des Staates, nachdem der Amtsinhaber gestorben war. Einer Wahl musste sie sich bislang nicht stellen, ebenso wie eine Reihe anderer Frauen, die in den vergangenen Jahren durch Ernennungen oder Todesfälle zu Präsidentinnen eines afrikanischen Landes geworden waren.